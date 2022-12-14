49歲港星陳煒演過《梅艷芳菲》，因外型酷似已故天后梅艷芳，而有「翻版梅艷芳」的封號，2008年她風光嫁給台灣富商後一度息影，未料婚姻僅維持4年就告吹，分開主因是夫妻性趣不合，不過陳煒仍對婚姻充滿憧憬，今年9月改嫁交往3年的醫師男友陳國強，日前小倆口赴泰國度蜜月，曬出在當地拍的泳裝照，魔鬼身材掀起外界注意。

陳煒近來在Instagram上傳多張泳池照，可見以超近角度自拍的她，額前掉下幾根瀏海，正穿著細肩帶泳裝照坐在椅子上，露出筆直長腿和白皙肌膚，笑得非常燦爛，隨後更索性悠閒趴在鏡頭前，露出一對雪白深溝及T字型事業線，另一方面，陳煒也轉身下水坐到泳池畔，泳裝背面的超深U展現光滑玉背及優美直角肩，搭配照片中的美景給人很美好的視覺享受。

接著，陳煒在IG放上洗泡泡浴的照片，並在貼文打趣說：「好有童真」，可見她頂著素顏讓頭跟身體都是泡泡，巧妙遮住身上的重點部位，不過胸前滿是泡沫的畫面仍抓住粉絲目光，紛紛留言「出水芙蓉」、「果然沐浴明星」、「煒哥好風騷，有愛情滋潤」、「陳太太今年18歲」，另外還有粉絲提問，是否由老公親自操刀拍攝？陳煒也大方給出解答：「當然不是，我自拍的！不過這次旅程真的很開心，因為整3年沒出國，老公特地放假陪我」，字裡行間透露出新婚的喜悅，非常甜蜜幸福。