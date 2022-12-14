美股連漲兩天也帶動日股14日走高，日經也一舉重返兩萬八整數關卡，早盤結束時，收在28,141.41點，漲186.56點或0.67%。東證收1,974.79點，漲9.11點或0.46%。

分析師認為，美國11月消費者通膨降溫，也讓市場暫時鬆一口氣。不過，決定盤勢近日發展的還有美國時間14日，聯準會將要公布最新利率決策，還有發表對未來經濟成長看法。

科技類股表現不俗，東京威力科創漲2.19%，愛德萬測試也漲1.53%。另外，權值股的迅銷漲0.5%，軟銀漲0.66%，而大金工業也漲1.38%。

不過運輸族群卻相對疲弱，全日空跌0.84%，日本航空跌1.22%，JR東日本跌0.56%，JR東海也跌0.85%。

在日本短觀經濟數據中，日本央行14日表示，受到成本還是在高檔徘徊，加上全球需求趨緩所致，日本製造業本季信心受創。不過，服務業卻是樂觀以待。