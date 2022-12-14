歐盟各國日前正式同意全面實施15%全球最低稅負制，為避免補稅權落入他國，財政部今天表示，將著手研議報行政院核定程序，台灣最快2024年元旦跟進；也就是說，屆時國內營利事業基本稅額徵收率擬從12%調高至15%。

屬於經濟合作暨發展組織（OECD）「稅基侵蝕與利潤移轉」（BEPS）行動方案包容性架構下的140個成員國，其中136國已達成共識，擬於2023年展開「全球利潤分配稅制」及「全球最低稅負制」2大支柱稅改。

其中全球最低稅負制、即第2支柱方案，要求跨國企業計算於各國的實質負擔稅率，若低於15%，企業母國有權補稅，假設實質稅率僅13%，可補2%稅款；若跨國企業母國未立法實施全球最低稅負制，企業子公司設立國家可遞補課稅。

因應全球最低稅負制將上路，財政部正評估調高國內最低稅負制稅率（營利事業基本稅額徵收率），現行為12%，據法定規定最高可訂在15%，稅率調整免修法，可由行政院視經濟環境來調高。

台灣的企業最低稅負制稅率何時調整，財政部先前表態，希望接軌主要的包容性架構成員國上路時間，尤其是歐盟。

資誠聯合會計師事務所今天發布新聞稿指出，歐盟12日正式宣告，歐盟各國皆同意在歐盟範圍內，全面實施全球最低稅負制；一旦歐盟指令草案正式書面通過後，歐盟各國將紛紛立法，把指令內容轉化為本國法律，以便實施，預計將在2023年底前完成此項程序。

資誠表示，據先前歐盟發布的修正版指令草案，第2支柱方案在歐盟實施日期設定於2023年12月31日。

財政部官員今天受訪表示，歐盟上路的時間基本上已確定，亞洲國家料將陸續接軌，比如韓國應該是2024年元旦跟進；台灣國內最低稅負制稅率調至15%方面，賦稅署接下來會研議報請行政院核定，如果要施行，最快2024年元旦才會跟進。

不過，官員指出，最低稅負制的稅基計算與申報方式等，會涉及國內法修正問題，財政部後續會配合2大支柱稅改的實質內容，進一步研議所得稅法修正案。

此外，行政院會11月通過「台版晶片法」草案，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，研發費用的25%，以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營所稅。

適用要件部分，草案規範的租稅優惠對象不限產業類別，凡符合研發費用、研發密度達一定規模及有效稅率達一定比率的要件，均可申請適用。

有效稅率部分，預計2023年度有效稅率的比率訂為12%，2024年度起為15%，但草案也保留彈性，2024年度得審酌國際間施行全球企業最低稅負制情形，由行政院核定調整為12%。

也就是說，若台灣以及亞鄰國家2024年初接軌歐盟實施全球最低稅負制，適用「台版晶片法」的有效稅率，2024年度起料為15%。