大甲警分局長吳燕山為感謝員警與行員，連日來共同成功多起阻詐案件，攜帶禮品及感謝狀，拜訪相關金融機構阻詐有功的銀行經理、行員及員警致意。（警方提供）

台中市32歲的王姓男子及49歲郭姓女子，分別於網路上欲購買便宜的二手家具音響，和「高獲利、低風險、穩賺不賠」的投資案，兩起全都是詐騙集團慣用的手法，幸經銀行的行員通報警方協助成功阻詐，兩案共為民眾守住近百萬元的血汗錢。警方呼籲民眾，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打反詐騙諮詢專線進行查證，或就近前往鄰近派出所諮詢。

大甲警分局日前下午1時接獲轄內元大銀行的行員來電，指稱有32歲王姓男子民眾疑似遭詐騙。經員警到場了解，王男向員警稱，於臉書上看到有人刊登二手家具及音響買賣，低於市價覺得便宜故欲匯款40萬元給賣家。經銀行副理、行員機警深入查證，顯示該帳戶有異常通報紀錄。

警方指出，翌日下午1時許，另接獲國泰世華銀行報案稱，有民眾疑似遭到詐騙，經警到場發現49歲郭姓女子，稱接獲不明簡訊「某即將上市之公司股票，有投資獲利機會，保證一年獲利豐沛；郭女不疑有他，臨櫃欲匯款54萬元，經查證該匯款帳戶，亦有相關通報異常的紀錄。

大甲警分局長吳燕山為感謝員警與行員，連日來共同成功多起阻詐案件，攜帶禮品及感謝狀拜訪相關金融機構阻詐有功的銀行經理、行員及員警致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢；並表示「打詐大甲隊」將不斷與行員加強聯繫共同阻詐，以維護民眾財產安全。