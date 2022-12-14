今年入冬以來最強冷氣團將於周末報到，這幾天氣溫明顯降低，今（14日）受東北季風影響，氣象局對全台16縣市發布強風特報，養雞戶在雞舍內升火保溫、把縫隙處封好加強保溫，哈密瓜農也加掛紗網布防風。

今年逢暖冬，到本月初都還很溫暖，氣象局日前預報周末寒流來襲，可能有10度以下低溫，當時體感不明顯，但這2天來雲林縣早晚溫差大，氣溫明顯逐步降低，農漁民也加緊禦寒工作。

崙背鄉、二崙鄉的哈蜜瓜苗目前還小比較脆弱，雖然是種在隧道式塑膠棚內，為防冷風從地面鑽入，把握低溫來襲前趕緊在田區圍上綠網，多一層防風效果。

養雞農也很忙碌，小雞十分怕冷，西螺鎮一戶養雞農14日一早點火保溫，雞舍周圍再加一層黑塑膠布封閉好，避免低溫滲入，讓雞舍內的溫度維持30度。

養雞農在雞舍內點保溫燈，24小時幫小雞保暖。（周麗蘭攝）

養雞農林錦藤表示，剛移入的小雞沒還發育完全，自身無法保暖，要靠設備幫忙保溫，這一波寒流將維持幾天，溫度低於10度，雞舍內必須24小時保溫，瓦斯費用至少要多花10幾萬元。

雲林縣府表示，今年首波寒流預估最低溫出現在周六（17日）深夜至周日（18日）清晨、周日（18日）深夜至下周一（19日）清晨2個時段，農、漁、牧、養殖民眾務必嚴加防範，以防寒害。