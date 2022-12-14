隨著台北雙子星C1D1大樓開發案動工，也帶動周邊的都更案，環評委員會14日針對台北轉運站後方的「台北市大同區市府段764-6地號等77筆土地都市更新事業計畫案」召開環評，環評委員多擔心巷弄狹窄，施工時恐帶來不便或塞車，開發單位則表示，會提出交通維持計畫，減少對周邊居民的干擾，委員會後決議通過環評。

「台北市大同區市府段764-6地號等77筆土地都市更新事業計畫案」東臨華陰街71巷，西側鄰長安西路138巷，基地內及周邊建物多為逾30年老舊民宅，將要蓋成地下6層，地上39層的大樓。

環評委員張添晉表示，要注意噪音、空汙及交通帶來的不便，並調查周邊住戶心得，注意減輕對策有無效果，是否有陳情噪音或是揚塵等投訴，要快速處理，若有高噪音作業，要特別注意住宅區反應。

環評委員康世芳也說，此次開發案東側為華陰街，西側是長安西路138巷，兩路段馬路都不寬，但車流量大，周邊也都是三、四層老舊建築，要加強注意施工時是否塞車回堵，並了解民情，也要開會討論，免得施工受阻或有停工影響。

環評委員張尊國表示，基地面積不大，但容積是特別高，極少地方有此條件，這案子最麻煩的是週邊巷道很不理想，華陰街是單向道，交通敏感地區，是非常狹窄的地方，工程大型開挖車，可能造成交通衝擊引發民怨，要有好的工地管理及交通管理。

開發單位則表示，有跟里長開會，里長也提到空氣跟噪音汙染要處理，施工期間交通問題，會提出交通維持計畫，讓交通局審查，基地周邊開發案也會納入評估，減少對周邊居民的干擾。

環評委員會決議，環境影響說明書足以提供審查判斷所需資訊，無須進行第二階段環境影響評估，本案通過環評，開發單位於1個月內依委員會與相關機關所提意見補充修正。