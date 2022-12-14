外型亮眼的美國加州室內設計師詹克絲（Jade Janks）被控殺害繼父，原因是她在繼父電腦裡發現多張自己的裸照，在崩潰後計畫殺人，還將繼父棄屍垃圾堆，不過她不認罪。

California interior designer Jade Janks killed stepdad for keeping nude photos of her: prosecutors https://t.co/t4rfOIVx2A pic.twitter.com/wKNBbuJyll — New York Post (@nypost) December 11, 2022

美國《聖地牙哥聯合論壇報》（The San Diego Union-Tribune）報導，2021年1月2日，非營利組織「蝴蝶農場」（Butterfly Farms）的64歲共同創辦人梅里曼（Thomas Merriman）被發現陳屍在索拉納海灘（Solana Beach）住家附近私人車道的垃圾堆下，屍檢後判定死因為安眠藥引起的急性中毒，不過檢方指控梅里曼的39歲繼女詹克絲「蓄意殺人」。

法庭7日審理這起案件，地方副檢察官德爾波蒂略（Jorge Del Portillo）指出，梅里曼與詹克絲的母親離異許久，不過詹克絲仍持續幫助繼父，先前梅里曼因摔傷住進養護機構療養，詹克絲在2020年12月底前往繼父家打掃，她不小心撞到繼父電腦、將電腦啟動，卻撞見螢幕保護程式出現自己的裸照，詹克絲進一步搜索電腦，發現裡頭還有多張自己十年前與男友拍下的裸照，德爾波蒂略說，發現這些裸照讓詹克絲「嚇壞了」。

加州非營利組織「蝴蝶農場」（Butterfly Farms）的64歲共同創辦人梅里曼（Thomas Merriman）被殺害。

讓檢察官指控詹克絲「蓄意謀殺」的關鍵是她傳訊息給多名友人，慌張描述自己意圖下藥、勒斃繼父的過程。

德爾波蒂略說詹克絲將繼父接回家住幾小時後，梅里曼就在跨年夜死亡。

詹克絲一共傳給友人們數十封訊息，內容包括：「我剛才對他下藥了」、「他醒了，我真的不想對他做這件事」、「我一個人搬不動他…」、「他要醒了，我準備用棒子打他」、「我不夠強壯，他現在非常清醒，我只能自己來了」等。

檢察官說詹克絲當天不斷向友人求助，其中一名男性友人有到現場，不過愈來愈感到不安而離開，男子隔天向警方報案，警方來到梅里曼家中卻發現他不已不見蹤影，直到離去後才在車道上的大型垃圾堆、箱子及毯子下發現他的遺體。

針對檢方指控蓄意謀殺，詹克絲不認罪，她的委任律師卡洛斯（Marc Carlos）說梅里曼本身就有酗酒、濫用藥物問題，而且原本就有慢性病，身體狀況非常差，稱梅里曼是自己服用藥物後身亡。