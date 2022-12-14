九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文辭民進黨主席，副總統賴清德8日宣布參選民進黨主席，並在今日委由前文化部長鄭麗君前往黨中央代為登記。針對外界認為賴清德此舉是為2024年總統大選提前布局，銘傳大學公共事務學系助理教授陳欽春直言，蔡英文因「不安全感」，不會這麼快認輸，且行政院長蘇貞昌是活棋，他認為還有變數。

賴清德爭取黨魁，看似黨內定於一尊，陳欽春今(14)日接受港媒《中評社》訪問時指出，「一切都是表象」。陳欽春認為，英系或其他派系似乎願意妥協，但蔡英文不會這麼快就認輸，原因是不安全感，再加上蘇貞昌是活棋，還有變數。

陳欽春表示，蔡英文必須仰賴派系平衡，為維持平衡，便會妥協很多事，伴隨而來就是黑與金。民進黨誰可以處理黑金？陳欽春表示，看起來給了蘇貞昌天大機會，若蘇貞昌繼續擔任閣揆並做出成績，將能贏得好評，並取得高聲量與賴清德爭2024。

九合一選舉民進黨慘敗，擔任民進黨敗選檢討小組召集人的桃園市長鄭文燦昨(13)日表示，每場檢討會都不設限，各種議題都可以討論，大開大放讓每個人暢所欲言。陳欽春質疑，檢討究竟是為了國家生存還是為了黨的生存？若檢討到最後，抄襲、敗選的人最後還是能接黨主席、秘書長等，他直言老百姓是理性的，民進黨會無法喚回支持者的心。