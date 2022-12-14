花蓮太平洋觀光節跨年演唱會12月31日晚間8點將在東大門廣場熱鬧開唱！主辦單位公佈由亞洲舞王羅志祥（小豬）再度擔任壓軸嘉賓。去年小豬在花蓮的復出秀，一口氣20多分鐘non-stop唱跳組曲，創下新聞台從49頻道到55台，全數直播天王花跨演出，寫下驚人霸屏紀錄，線上同步超過20萬人收看，演出橋段更火速衝破百萬點擊量登上發燒影片。

今年小豬又將站上東台灣最大場花蓮跨年舞台，團隊先行預告這次除了主舞台外，將會在觀眾區搭建多個子舞台，小豬本人滿場飛唱好唱滿，讓每位觀眾都能近距離互動；同時加碼許多演唱會等級的聲光特效，曲目有新歌也有經典，就是要給粉絲一個難以忘懷的炸台演出。

小豬連續2年都把跨年獻給家鄉花蓮，看見他重情重故鄉的心，而2022年對於小豬事業上大有收穫，回歸歌壇在最熱愛的舞台表演、更一口氣展開台北小巨蛋、高雄巨蛋開唱、宣告加盟新東家華納音樂，再度展現其高人氣與事業企圖心。羅志祥充滿感觸的說，感覺到很溫暖，很感謝一路以來一直很支持我的粉絲朋友！還有一直很相信我的團隊！

羅志祥再度擔任花蓮跨年晚會壓軸嘉賓。(花蓮縣政府提供)

迎向2023充滿新契機，對於未來期許的新願望？羅志祥幽默表示，希望知名度能超越朱碧石，當然還有希望所有的人都健康平安。把跨年獨家演出獻給家鄉花蓮，他分享對於這片土地情感，羅志祥說，家是溫暖的地方，也很感謝感恩花蓮在去年給我一個那麼棒的舞台！

羅志祥對於花蓮相當熟稔，每次把握回家鄉的時光吃吃美食，更重要的就是去探望阿嬤，孝順的他格外珍惜這份祖孫情感；甫開完個唱、推出單曲，但面對粉絲瘋狂敲碗新專輯，小豬也鬆口透露進度，目前已經收歌中，明年就會準備推出2到3首的歌曲。