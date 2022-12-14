由富邦證券輔導的倍力（6874），14日正式掛牌上櫃。倍力公司主要從事經銷國際軟體品牌資料庫及數位轉型相關應用軟體、經銷軟體之技術應用、專業整合與顧問諮詢等服務，及自有研發財務報告書自編軟體與碳盤查管理平台銷售。

倍力目前資本額為2.2億元，以承銷價每股44.88元正式掛牌上櫃，將為台股資本市場資訊服務業類股增添新生力軍。

富邦證券資深副總吳春敏表示，倍力將持續增加經銷產品線，爭取往後每年維護訂單，並投入資源成立雲安事業部，開發雲端產品相關業務。隨著企業數位轉型腳步加快，企業面臨資安健檢、微服務系統開發、系統效能監控與提升、軟體機器人高效應用與雲地整合應用等各方面的應用整合需求，可望帶動倍力公司在相關產品上尋求國際資訊大廠合作與代理銷售契機。

在自行研發軟體發展上，該公司持續將自有財務報告書自編軟體推展至國內上市櫃公司，並研發「ESG碳盤查系統」及自編「溫室氣體排放報告書」等軟體。倍力公司將持續優化產品及服務，滿足客戶各項需求，未來市場競爭力可期。

倍力董事長許金隆表示，自民國88年成立開始，從經銷關聯式資料庫管理系統與新一代系統開發工具開啟與主要國際軟體大廠供應商之間長遠合作關係。因應數位轉型成效對於企業在產業競爭力強弱具有重要關鍵的影響，倍力公司專業團隊在資料庫整合服務、容器化微服務系統開發、系統效能監控調校、資訊安全、流程自動化軟體機器人等企業級應用之軟體解決方案、教育訓練與高品質專業服務，協助客戶有效率推動數位轉型且進一步提升產業競爭力。

針對自行研發軟體產品線開發，倍力除了自有財務報告書自編軟體持續推展至國內上市櫃公司外，研發團隊現已進行開發「ESG碳盤查系統」及自編「溫室氣體排放報告書」軟體，以期創造持續成長新動能。

倍力公司110年度營收為11.65億元，每股稅後盈餘為6.27元，較109年度營收及獲利各成長61.25％及98.86％；111年前三季營收為12.66億元，每股稅後盈餘2.98元，較去年同期營收成長26.67％，經營成效及營收獲利表現亮眼，且111年發放現金及股票股利達4.5元，以回饋股東對公司的支持。

展望未來，根據資策會預估，全球資訊軟體暨資訊服務市場規模將由109年的1.7兆美元成長至113年的2.2兆美元，年複合成長率6.5％，預估臺灣資訊暨軟體產業產值自109年度3,292億元，成長至113年度的5,624億元，年複合成長率達14.3％。

另外，隨著國內財報自行編製之法令越趨嚴謹、中國與東南亞市場IFRSs逐漸與國際接軌及要求上市櫃公司分階段完成碳揭露與第三方查證，均能為倍力公司創造持續成長新動能，期創造穩定之營收及獲利。