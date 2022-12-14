漢堡王12月「華堡日」攜手經典國民零食乖乖推出「乖堡庇組合」，標榜吃堡順心、好運乖乖來。明星商品華堡4天限時優惠預購活動開跑，自12月17日至12月20日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇12月21日取餐，送小華堡乙顆，加碼再抽乖乖堡庇組合「小華堡兌換券乙張＋乖乖好運箱乙箱」，共抽66名，讓堡民六六大順，乖乖順迎新年。12月21日於門市出示粉絲專頁截圖，或在官網輸入「LOVEBK」，購買指定華堡系列套餐，享免費小華堡乙顆。

漢堡王表示，12月14日至12月16日凡於漢堡王粉絲團指定貼文留言，抽「小華堡兌換券乙張＋乖乖口罩收納套」、限量6名。連續3天簽到加碼抽漢堡王限量「好眠午睡組」乙組、限量1名。12月17日至12月20日留言集好運：漢堡王粉絲團指定貼文留言簽到就送「好運御守桌布」，加碼抽「小華堡兌換券乙張＋乖乖3D造型悠遊卡乙個」、限量6名。購買抽好禮：官網預訂指定華堡系列套餐，選擇12月21日取餐，輸入「LOVEBK」即可享免費小華堡乙顆，再抽乖乖堡庇組合「小華堡兌換券乙張＋乖乖好運箱乙箱（奶油椰子風味）」、共66名。

12月21日華堡日若沒預訂，可直接於門市出示粉絲專頁截圖，或在官網訂購輸入「LOVEBK」，購買指定華堡系列套餐，享免費小華堡乙顆。