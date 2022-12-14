台視《美麗人生 壯志高飛》劇中出現新配對，林可唯飾演的「金香」和陳文山「高山」，兩人酒喝多了，隔天在摩鐵醒來，陳文山發現自己酒後誤事而懊惱不已，林可唯則一臉嬌羞。陳文山透露這是他從影30多年，第一次演繹床戲，劇中由於太過懊惱與驚恐，當場「石化」以手撐著頭，上演經典藝術作品「沉思者」動作，臉部肌肉全皺在一起，模樣逗趣。

陳文山擺出沉思者動作臉部表情誇張逗趣。（台視提供）

林可唯也是第一次拍床戲，她自曝本身有肢體接觸障礙，跟朋友親人也鮮少有肢體接觸，一直以來都很排斥親密戲，剛開始看到劇本很焦慮，好在導演給予很大的空間，並和陳文山反覆討論，最終以可愛的方式呈現，林可唯表示，跟山哥拍戲很放心，他的聲音太有張力了，我經常會嘴角失手，真的需要一點功力，才不會笑場。但這也是在劇組工作最開心的事，對手都是資深且認真的演員，拍攝起來很有默契。

陳文山和林可唯都是第一次拍床戲。（台視提供）

林可唯劇中用床單包裹身體，小露性感香肩，皮膚吹彈可破，狀態維持極佳，床單裡防護措施也沒少，穿了兩件小可愛和兩件安全褲。她表示因為近來戲多、加上私下也忙碌，沒有時間多做準備，只有認真吃膠原蛋白，她笑著表示，應該是因為這樣，皮膚看起來又白又透又滑。

她劇中角色個性討喜，卻一直未有另一半，不少觀眾希望看到她身邊有暖男出現，如今「金山配」成形，陳文山開心表示，只要能讓觀眾喜歡和開心就會是我們最大的肯定。劇中兩人因喝酒誤事，其實本人酒量也都不好，林可唯自曝之前和方馨等人吃飯，喝了兩杯啤酒整個人就ㄎㄧㄤ掉，她不好意思笑說，從頭到尾一直笑，忘記最後怎麼回到家，隔天醒來發現自己躺在地上，睡在狗狗旁邊。陳文山本身也是滴酒不沾，他說，只要參加朋友、同事間的聚會，我就會主動擔任維安小組，一定會確認所有人都上車回家之後才離開，算是天生喜歡照顧大家的那種人啦！