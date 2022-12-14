教育部去年核定補助1億元建置苗栗市全民運動館，苗栗市公所配合款2186多萬元，但工程流標3次後，市公所追加3千多萬元預算，總算在近期決標。市公所指出，運動館預計明年3月動工、2024年完工，屆時將是苗栗首座公立運動館，也因體育館出入口將設在苗栗市中正路393巷，現階段先行改善交通瓶頸問題。

教育部體育署陸續補助地方政府興建國民運動中心，經審查評估後，苗栗縣僅有苗栗市雀屏中選，去年核定補助1億元、苗栗市公所自籌2816萬元配合款，但因物價上漲、原物料成本高，招標過程不順利，歷經3次流標，第4次招標市公所追加3千萬元經費才順利標出。

苗栗市全民運動館預定設置在苗栗農工中正路舊校區、苗栗市黃昏市場對面，占地2.6公頃，苗農2013年拆遷還地，苗栗市公所活化用地，現址為可容納300輛汽、機車位的公有停車場。

全民運動館預計建置2層樓建築，將設置羽球、籃球館、體適能中心、桌球、瑜伽、舞蹈教室與健身及親子運動館。至於現址原有的停車場，因應民眾停車需求，市公所當初規畫建設工程時，只會塗銷1排停車格。

苗栗市長邱鎮軍提到，體育館的出入口將設在市內中正路393巷，該路段只有6公尺寬，銜接文化街、中正路到復興路車流，交通尖峰時刻容易壅塞，且道路末端有視線死角，因此公所自籌460萬元經費，將中正路393巷到玉維橋，長約110公尺道路，拓寬成12公尺寬，並截彎取直，讓行車動線更順暢，即日起動工。

另外，在爭取中央補助興建全民運動館時，除苗栗市公所爭取，頭份市公所、竹南鎮公所也都提報計畫爭取，但最後中央只選苗栗市。

因此考量頭份、竹南是全縣人口數最多的2個城市，地方民代多次提出建議，苗栗縣政府決定以1.5億元縣款，規畫在北演藝廳後方興建全民運動館，目前則仍在設計階段。