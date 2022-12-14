蔡英文今天上午接見戰略暨國際研究中心』（CSIS）學者專家訪台團。（總統府提供）

接見美戰略專家，蔡英文：台美共同打造安全供應鏈。（總統府提供）

蔡英文今天接見美國戰略專家訪問團，感謝拜登政府近期第七次對臺軍售，以實際的行動支持臺灣強化自我防衛能力。她也期待未來透過「臺美21世紀貿易倡議」等對話架構，臺美能夠深化各領域的合作，一起為雙方經貿往來創造更多利基，共同打造安全且具有韌性的供應鏈。

蔡英文今天上午接見戰略暨國際研究中心』（CSIS）學者專家訪台團時表示，這次是全球疫情爆發後，CSIS首度組團來訪。不僅讓臺美關係持續深化，也再次彰顯臺灣跟美國「堅若磐石」的情誼。

CSIS是華府重要的智庫之一，長期關注國際及區域情勢，也與臺灣保持密切的交流。院長史坦柏格和麥艾文，分別在去年4月及今年3月，接受美國總統拜登請託，參加跨黨派訪團來臺訪問。此次訪團成員也有臺美中關係的專家，以及研究日本、韓國和澳洲等印太區域情勢的專家。她相信這次訪問，將有助於CSIS在臺美關係發展上，持續提供更多建言。

蔡英文表示，印太區域的和平穩定，是維持國際秩序的重要關鍵。臺灣位處於民主防線的最前線，多年來，我們堅定地維護臺海和平穩定，也持續和民主盟友加強合作、分享經驗，共同捍衛我們的生活方式，以及共享的價值。

她也藉著這個機會，感謝拜登政府近期再次、也是任內第七次對臺軍售，以實際的行動支持臺灣強化自我防衛能力、確保臺灣的安全。

除了國防交流，蔡英文強調，我們也期待未來透過「臺美21世紀貿易倡議」等對話架構，臺美能夠深化各領域的合作，一起為雙方經貿往來創造更多利基，共同打造安全且具有韌性的供應鏈。也期盼與訪團共同持續推進臺美關係，也一起為印太區域的自由、開放及繁榮，做出更多的貢獻。

史坦柏格致詞時先恭喜臺灣最近成功舉辦國際旅展，象徵臺灣已經逐漸地開放，此行他很高興看到繁榮的街道、越來越多大型飯店及街上的人潮，相信接下來也會繼續成長。他也要代表訪問團，對臺灣人民多年來面對嚴峻挑戰，所展現的勇氣及韌性表達敬佩。

他提到，這次的訪問團當中，有許多位成員曾經任職於美國政府，但更重要的是，美國和臺灣人民之間的友誼，是建立在臺美雙邊共享價值及對民主和開放社會的共同承諾上。面對這些挑戰，我們都了解展現團結的重要性，也希望持續地強化雙邊還有人民之間的關係。

史坦柏格表示，訪團此行有機會與總統及相關人員進行意見交流，更加了解臺灣所面臨的挑戰，及未來應該如何共同合作應對。