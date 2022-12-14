新竹市警局接擭民眾舉報，網路上有販售不明草本食品，宣稱可助眠及紓壓等，警方調閱金流、監視器，抽絲剝繭後持搜索票於中山路一帶查獲羅姓男子，涉嫌販賣不明草藥，經鑑驗係為毒品危害防制條例列管之第三級毒品丁酸甲酯（俗稱合成大麻），警詢後依毒品罪嫌送辦。

為落實政府打擊毒品政策目標，新竹市警察局刑事警察大隊持續於轄內布建反毒種子並建構反毒友善通報網，以徹底掃除社區毒品，共同營造「安全無毒」的居住環境。

日前有民眾向新竹市警局舉報，稱於網路上發現有人販賣不明草本食品並稱可助眠及紓壓等療效，本局刑事警察大隊接獲檢舉後，立即成立專案小組並報請新竹地方檢察署指揮偵辦。

警方持新竹地方法院核發的搜索票，在中山路一帶查獲羅嫌涉嫌販賣毒品並查扣不明草藥100餘克，經鑑驗係為毒品危害防制條例列管的第三級毒品丁酸甲酯（MDMB-4en-PINACA），俗稱合成大麻。

經專案小組調閱相關網路歷程、金流、監視器及比對網路交易紀錄，發現該販毒集團結構縝密，各層藥頭均使用網路通訊且僅有交易時才會聯繫，藉以躲避警方追查。專案小組見時機成熟，本月於第5層曹姓藥頭外出交易毒品時，一舉將其逮獲並同步拘提下游藥頭，共計查獲販毒藥頭6人並查扣第三級毒品合成大麻4.2公斤。

新竹市警局局長郭士傑指出，研究指出過度吸食「合成大麻」，將造成腦部認知功能改變、逐漸喪失協調性與專注力或昏迷之副作用，甚至有致命風險，販毒者常主打「合法」字眼誘使年輕人購買使用，民眾應勿輕易相信網路販售之不明食品及藥品並呼籲市民共同加入反毒行列，如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，共同維護社會治安，建立無毒家園。

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