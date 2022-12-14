周曉芸(左)希望檢調在金門鄉親的期盼下，能給社會大眾清楚的司法判決。(圖／民眾提供)

金門縣第8屆第1選區民眾黨縣議員參選人周曉芸，今(14)日早上前往金門地方法院按鈴申告，提出同選區4名縣議員當選人「當選無效」之訴，開出金門第一槍，捍衛司法公平。

民眾黨金門縣黨部主委王建順表示，本次選舉民眾黨與縣議員參選人周曉芸均秉持著乾淨選舉、公開透明，以及誠實、廉潔之態度面對選戰，也相信亦有其他候選人會持相同態度為之，但是因為種種原因造成了許多遺珠之憾。

王建順說，這次的提告不僅代表著民眾黨乾淨選舉、公開透明的宣示，也希望透過訴求能夠端正金門的選舉風氣。同時也希望檢調單位能夠秉持著公平、公正的原則，不畏懼任何政黨或人士的介入而影響司法的判決。

按鈴申告的周曉芸則表示，每到選舉前金門檢調單位都會大動作的查察賄選與蒐證，地區也不斷傳出有樁腳、地方民意代表被調查或收押之傳聞，金門各界也都希望檢調單位能夠處理「賄聲賄影」的選舉疑雲，以端正視聽。

周曉芸說，她是本次縣議員落選第3名，也瞭解遞補的機率不高，但提起「當選無效」之訴也是候選人具有的權益，希望檢調在金門鄉親的期盼下，能給社會大眾清楚的司法判決，這也是她按鈴申告的目的之一。至於會有哪些參選人遞補上去，一切都交給司法處理。

此次代表民眾黨參選金門縣議員的周曉芸主打乾淨選舉、公開透明的競選主軸，受到許多金門鄉親的支持，以新人之勢返鄉參選就能囊獲約1200票的支持，已經用實際理念獲得選民認同，實屬難得，未來續留地區服務、深耕金門，後勢看好。