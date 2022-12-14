針對嘉義監獄鹿草分監發生新收收容人遭圍毆事件，監察院指出，監所人員未依規定落實訪談錄音，監察委員王美玉、高涌誠、蘇麗瓊調查後，顯有重大違失，監察院提案糾正。另外，監察院指出監所對收容人書信檢查須逐頁蓋用章戳，可能遭質疑是「假檢查之名，行閱讀之實」，法務部矯正署應檢討改進。

監委表示，嘉義監獄鹿草分監於109年12月間發生新收收容人蔡○○於第四工場交代管理員辦理新收手續時，因態度不佳及言語挑釁，數名非視同作業受刑人違規聚集觀看。經本院調閱監視器畫面，並請鹿草分監協助確認，計有許○○、吳○○、沈○○等3名受刑人毆打蔡○○，另有1名受刑人林○○於支援警力到達後未依指令停留原地等違規情形發生。

監委表示，受刑人於監所工場之作業人數眾多，對於突發狀況如未能審慎因應，勢將導致群體情緒激動，監所紀律難以維繫。未來鹿草分監應以本案為鑑，澈底檢討辦理新收手續之流程，俾免因囚情不穩引發衝突。

監委提及，在事發後鹿草分監共計對6名收容人進行調查訪談，並製作訪談紀錄，卻未均依「監獄對受刑人施以懲罰辦法」第7條規定予以錄音，而僅對吳○○及沈○○訪談進行錄音，本院聽取2份錄音後，發現疑係於訪談紀錄製作完成後，由詢問人及被詢問之收容人照本宣科地複誦完成，如此將無法達成以錄音確保訪談紀錄正確性之規範目的，顯有重大違失，因此提案糾正嘉義監獄鹿草分監，並請法務部矯正署督飭鹿草分監確實檢討改善見復。

近期監察院接到相關陳訴，收容人收發書信時，矯正機關須逐頁蓋用章戳，被質疑是「假檢查之名，行閱讀之實」，侵害收容人秘密通訊自由、嘉義監獄對空中大學收容人管理機制有欠周妥，以及嘉義監獄鹿草分監發生新收收容人遭圍毆等監所違失事件，監察委員王美玉、高涌誠、蘇麗瓊展開調查，並提出調查報告，於12月14日經司法及獄政委員會審查通過。

監委表示，在司法院釋字第756號解釋出爐後，監獄行刑法及羈押法均有相應修正，為保障監所收容人秘密通訊自由，原則不得閱讀收容人信件。現行矯正機關實務作法，仍需於信件內容頁蓋用章戳，逐頁檢查有無夾帶違禁物品，但此作法仍可能遭質疑是「假檢查之名，行閱讀之實」。

監委強調，因本院調查後，已得透過有錄影功能科技設備輔助，有爭議時得調取錄影畫面，釐清監所管理人原有無透過檢查而閱讀信件內容。因此，為合乎司法院釋字第756號解釋保障收容人秘密通訊自由之旨，法務部矯正署就現行作法，仍有檢討改進空間。