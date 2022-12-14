為宣傳「台灣雲市集服務」，數位部長唐鳳日前親訪板橋傳統老店-油庫口蚵仔麵線，做點餐系統示範，卻遭外界諷刺為外送部。國民黨立委賴士葆痛批，行政院長蘇貞昌既然不下台，是否積極做點事情讓人耳目一新，呼籲數位發展部接接地氣不是只有作秀吃麵線推外送平台，不要活在與台灣老百姓平行沒有交集卻自我感覺良好的多元宇宙平行時空。

賴士葆表示，之前蘇貞昌在立法院搞不清數位部的多元宇宙科而震怒，顯然蘇貞昌真的搞不清數位發展部在做什麼，只有掛牌典禮那天照本宣科的宣讀：「數位發展攸關數位國力的拓展，成為國家影響力的延伸，也是國家戰略層級的政策。」既然是如此前瞻宏觀的目標格局，實在很難與唐鳳部長的視野只想解決點餐訂餐的效率有天南地北的差距。

賴士葆指出，唐鳳有興趣於推動台灣雲市集，協助商家轉型創新並無不可，只是花費納稅人數百億成立新的數位發展部在興利之餘，絲毫不能體察民之所欲，人民對於網路世界的除弊的殷切如大旱望之雲霓，例如，2300萬筆個資在網路上被拍賣販售，網路詐騙犯罪產業化集團化，網軍側翼在台灣肆虐橫行帶來社會的對立紛爭等等，數位發展部沒有任何解決問題的能力。

賴士葆痛批，當資訊戰隨著科技的進步已經發展成為一種戰爭的型態，不管承平或是戰爭時期，資訊戰就已然存在，所以資安與國安的相關影響是戰略層級的思維。拜託數位發展部接接地氣不是只有作秀吃麵線推外送平台，不要活在與台灣老百姓平行沒有交集卻自我感覺良好的多元宇宙平行時空。