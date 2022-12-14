今年八月女星余苑綺因直腸癌過世，讓余天一家人悲痛欲絕，而弟弟余祥銓瞬間穩重成熟，除留意父母狀況外，還協助照顧離世姐姐的兩個孩子，日前他在節目中透露，在余苑綺離世後，她的大女兒樂樂也曾情緒失控，只要家人接近她就大喊「不要！我不要！」令人心疼。

余祥銓近日在節目《命運好好玩》中提到，前陣子家人心情仍處於低潮狀態不是太好，媽媽李亞萍情緒相當不穩，爸爸余天由於是一家之主，一直都強忍悲痛，只敢在車上偷哭「他不知道跟誰講，不知道怎麼辦」而他也透露，余天回憶起當天在病房的狀況「他那一刻永遠都忘不了，他不知道怎麼辦？他救不了她」。

另外，有關余苑綺的女兒樂樂家人們有和她說「媽媽過世了」，年紀還小的她剛開始還懵懵懂懂，但漸漸意識到「媽媽不會再回來」的她，有一段時間情緒較為激動，只要看見家人或是余祥銓要主動抱她，都直接大吼「不要！我不要！」甚至抗拒看媽媽的照片，似乎是在「逃避心痛的感覺」，然而，他也進一步說，其實樂樂很懂事，在四歲多時知道媽媽生病，曾經一個人半夜11點一個人坐在沙發上偷哭，令余祥銓十分不捨。

最後，他提到，在余苑綺最後一次住院時，原本大家都以為會像之前一樣，很快就會出院，而在姊姊過世前兩天，他帶著樂樂到泳池游泳，並與姐姐視訊，他還記得當時姐姐盯著樂樂看了半小時之久，但沒多久後竟天人永隔。