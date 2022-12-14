數位部日前表示，抖音、TikTok及小紅書屬於「危害國家資通安全之產品」，先前已針對公部門的資通設備及所屬場域使用進行限制，未來是否會進一步限制民眾使用，將參考其他國家作法，引起外界討論。然而國民黨台北市議員徐巧芯指出，抖音上的政治的內容並不多，年輕人也不會笨到被平台上的認知作戰騙，若蔡政府真的禁了抖音，無異於看不起他們、跟他們開戰。

徐巧芯昨（13）日在中視政論節目《庶民大頭家》認為，若政府真的禁用和下架抖音，第一個得罪的就是台灣的年輕人，因為他們之中有許多人都有在使用，所看的內容，則是唱歌、跳舞、做菜、小動物等，「很多人根本不看政治的」。

徐巧芯表示，她使用抖音時是不看政治內容的，反而是看貓咪的影片，也看不出有什麼欠缺管理的部分，「都還滿健康的」，不知道政府是在哪裡看到有認知作戰的地方。她也認為，抖音影片主題是以生活為多數，政治只是其中的一小塊而已。

徐巧芯直言，若真的要禁止抖音，那無異於是與年輕人開戰，「你要想，有多大比例的年輕人是不在抖音上看政治的，他也不覺得有被認知作戰到」，台灣的年輕人也沒有笨到會被抖音上的認知作戰內容騙，因此民進黨的作法根本就是看不起年輕人，也與其平常所說要給年輕人支持、鼓勵背道而馳。