為協助青年能更快更方便在高雄求職，高雄市政府青年局委託104人力銀行建置職缺平台專區，集結高雄在地之職缺，提供超過千種涵蓋活動企劃與開發、行銷企劃、電子商務及網路程式設計師等多元化的產業類型，透過專區的建置，將媒合的效益發揮至最大化，帶動更多青年學子返鄉就業，也幫助企業更快媒合到合適之人才。

蔡同學參加線上媒合面談會實際錄取順發電腦行銷企劃一職。(高雄市青年局)

「青年就業大作戰—雄好職」職缺專區提供求職者多元化職缺。(高雄市青年局)

青年局局長張以理表示，隨著後疫情時代的到來與網際網路的普及，線上視訊面試儼然已經成為了一種新趨勢，職缺專區之職缺也提供求職者於線上進行面談的功能，讓求職者能直接於線上投遞履歷，並利用手邊的行動裝置直接與企業進行面談，不僅可以幫助求職者省下許多時間，找工作安排面試時也更有效率、更不受到地域的限制及影響。

來自桃園的蔡同學參加8月17日線上媒合面談會，正式錄取順發電腦股份有限公司，目前已穩定就職3個月。蔡同學表示：「很開心可以透過線上面談會找到有興趣的工作，因為親戚都居住於高雄，大學畢業後就有想來高雄就業的想法，自己也非常喜歡高雄的步調，且就業環境一樣充滿競爭力以及挑戰，很感謝高雄市政府青年局提供職缺專區平台，讓求職者有更多不同產業的職缺可以選擇，且線上面談對身處異地的求職者來說真的非常方便，很慶幸自己能夠順利錄取行銷企劃人員一職，也離自身嚮往的企業更邁進一步。」

青年局表示，此計畫已連續辦理第2年，今年的職缺專區除了可於線上進行面談外，另增加辦理了2場次企業線上說明會，此外更擴大辦理2場次線上媒合面談會，邀請高雄在地知名企業人資主管於線上與求職者互動及面談，不僅可以培養求職者核心的就業力，更增進職場專業力提升職場競爭力，而媒合平台今年已成功媒合超過2,000名青年至490家高雄在地企業工作，已超越去年成功媒合376家企業的成績。青年局局長張以理也特別與青年錄製時下最受年輕人喜愛的新媒體—Podcast交換心得，提供大學新鮮人求職路上的必備技能，協助青年釐清職涯困境，提早建立未來的工作方向與目標。

青年局將於12月23日於高雄新媒體人才培育中心加碼舉辦實體媒合面談會，鼓勵青年朋友與正在尋找好職的求職者把握機會踴躍報名參加，想於農曆春節前找到好工作，可把握這次實體面試的機會，也為求職即早做準備。找到工作或待業中的青年，也可以登記參加青年就業獎勵計畫及尋職津貼計畫，符合資格之青年即可領取相關的就業補助，目前職缺持續增加中，不論是否設籍或居住於高雄，只要對職務有興趣，歡迎隨時投遞履歷