中國銀保監會主席郭樹清今在《人民日報》發表文章稱，堅持金融創新必須在審慎監管的前提下進行，對互聯網平台金融業務實施常態化監管，推動平台經濟規範健康持續發展。強化金融反壟斷和反不正當競爭，依法規範和引導資本健康發展，防止資本在金融領域無序擴張。

郭樹清指出，「現代科技的廣泛應用使金融業態、風險形態、傳導路徑和安全邊界發生重大變化。互聯網平台開辦金融業務帶來特殊挑戰，一些平台企業佔有資料、知識、技術等要素優勢，並與資本緊密結合。如何保證公平競爭、鼓勵科技創新，同時防止無序擴張和野蠻生長，是我們面臨的艱巨任務。資料安全、反壟斷和金融基礎設施穩健運行成為新的關注重點。監管科技手段與行業數位化水準的差距凸顯。」

郭樹清稱，要健全「風險為本」的審慎監管框架，有效抑制金融機構盲目擴張，把防控金融風險放到更加重要的位置，優化監管技術、方法和流程，實現風險早識別、早預警、早發現、早處置。

同時，要充實政策工具箱，完善逆周期監管和系統重要性金融機構監管，防範風險跨機構跨市場和跨國境傳染。對同質同類金融產品，按照「實質重於形式」原則進行穿透式監管，實行公平統一的監管規則。