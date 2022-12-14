考選部今天公布110年地方特考錄取人數前十大排行學校，總排名前3名為政大、成大、台大；至於交大、中國科大及元智大學雖未入榜高普考前十大學校，在110年地方特考都有亮眼表現。

考選部透過新聞稿表示，每年約舉辦19項國家考試，以高普考的報考人數最多，其次是地方特考。有別於高普考採統一分發，地方特考應考人須自行擇定一個錄取分發區報考及分發，並在該錄取分發區所屬考區應試，是地方政府甄補公務人才最主要的來源。

考選部公布大學畢業3年內，報考110年地方特考錄取人數前十大排行，總排名依序為政治大學、成功大學、台灣大學、台北大學、逢甲大學、中興大學、高雄科技大學、中央大學、中正大學、交通大學、台灣師範大學。

考選部指出，私立學校前十大在逢甲大學以後，依序是淡江大學、東吳大學、中原大學、東海大學、輔仁大學、銘傳大學、中國科技大學、元智大學、高雄醫學大學及實踐大學。

考選部說，如果與先前公布的高普考錄取總排名相較，交通大學、中國科技大學及元智大學等3校，雖未入榜高普考前十大，但在110年地方特考有亮眼表現。

考選部指出，如何為地方政府廣納優秀人才，一直是努力研議方向，除在教育端尋求與各大專校院更密切合作外，也規劃辦理離島特考，以促進離島地區人才的進用及留用。（編輯：張均懋）1111214