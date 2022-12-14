大陸近期以產品註冊不完備為由，暫停台灣多項水產品、加工食品、飲料等輸入，加上小三通遲遲未開，立委陳玉珍、準金馬縣長陳福海與王忠銘日前率團赴陸溝通。行政院長蘇貞昌日前表示，小三通重啟恐讓大陸民眾來台搶藥造成防疫破口。在陸台胞痛批，大陸根本沒開放到台灣的自由行，小三通往返兩岸大宗的還是台灣人，蘇貞昌根本是在為難自己人。

「不知道蘇貞昌是傻還是壞」，長住廈門多年的符先生表示，中國大陸對居民的邊境進出管理嚴格，台灣現在也沒有開放大陸的旅行團入境，大陸更沒有開放到台灣的自由行，剩下的就是探親以及商務的大陸民眾會往返兩岸。

符先生說，透過小三通往返兩岸的幾乎都是台灣民眾，大陸人數量極少，蘇貞昌對岸搶藥的抹黑與謊言，根本是在為難台灣民眾。

在蘇州工作10多年的李姓台商說，台灣的進口藥品確實比大陸還便宜，但和搶藥根本兩回事，一個行政院長竟然用大陸人會來台灣搶藥的說法帶動抗中保台的情緒，民進黨在九合一敗選後仍繼續以抗中保台造成兩岸更加對立，真是離譜至極，「只有蘇院長能超越蘇院長」。

長住福建福州的張先生說，疫情本來就有高低起伏，結果大陸疫情有變，台灣媒體就大肆渲染，消息來源幾乎都是網路上東拼西揍，「請問有哪個記者真的站在現場」？要不是一直被罵，難道台灣政府不會堅持要清零？當台灣本土疫情爆發，每天幾萬人的確診，這道防疫破口難道是大陸？