搶攻濕冷寒意所帶來的火鍋商機，樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」年前再展新店，第15家直營店落腳台南新仁地區，繼嘉義店後再次插旗家樂福商場。慶新店開幕，「狂一鍋」即日起至12/31全台門店推出「愛的告白」優惠，消費者只要在個人臉書公開分享桌邊爆炒湯底的影片，隨即加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」乙份，不僅替自己加菜與顧到了荷包，也讓嗑鍋更具儀式感。

將排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃，予以包裝變身成鍋物上桌的模式獲得市場肯定，不到一年半如鴨子划水般北中南開出15家直營門店，其中替「狂一鍋」打下江山的鎮店之寶「功夫排骨酥」，開幕以來的總銷售量，竟可以堆疊出四座半的101大樓！選擇進軍國旅市場超旺的台南地區，希望藉由在地商場與觀光的人潮，讓台菜文化與在地小吃的結合成為嗑鍋的日常。

無論是經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」，或是在桌邊炒香麻辣底料，加入米酒點火燃燒，將辛香料的風味提昇到另一種層次的火焰香辣鍋，「狂一鍋」不斷致力於開發台式火鍋傳統口味的更多可能。歡慶「狂一鍋」首度搶進台南家樂福，全台門店即日起至12/31，消費者只要將店內最具特色的桌邊爆炒湯底影片上傳臉書公開分享，立馬加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」乙份。