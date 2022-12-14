順利「六連霸」的國民黨議員戴錫欽，今上午前往議會黨團登記參加議長黨內初選，挑戰現任議長陳錦祥。他表示，國民黨較為人詬病的就是人才輪替趕不上民進黨，這樣的良性競爭對國民黨是好的，只有加速世代交替，才能扮演好督促準市長蔣萬安做好市政工作的角色。

戴錫欽和同黨議員陳炳甫「搭檔」競選正副議長，他表示，議長的角色是議會的大家長，如豪跟市府站在對等互惠的原則、扮演好監督角色，符合民眾期待，是未來提升整體議會問政品質非常重要的工作，而他也很高興有機會爭取黨團同志的認同、爭取為大家服務的機會，台北市是首善之都，而國民黨這次在台北市議會黨團實質過半，如果能爭取到黨團支持來角逐議長角色，他的目標非常簡單，就是希望加速國民黨的世代交替。

戴錫欽指出，台北市議會不分黨派都有非常傑出的民代，具有全國知名度的也不在少數，未來的議長除了世代交替的面向，還要考慮如何全面提升議會問政品質，以及在監督透明方面做得更加落實，包含議會本身的預算、人事制度能更公開透明，以符合外界期待，同時讓所有議員不分黨派在問政、質詢過程中，能確保職權全面發揮，扮演稱職民意機關角色，這都是議長、副議長必須扮演的角色。

戴錫欽坦言，國民黨較為人詬病的，就是人才輪替、世代交替速度趕不上民進黨，這不該只是一個口號，隨著這次蔣萬安順利當選台北市長，也代表台北市市民對國民黨加速世代交替議題的重視，這2天蔣萬安也非常積極尋求各方面專業人才，加入市府小內閣團隊，令人充滿期許，但台北市建設不只靠市政府團隊，首都議會怎麼扮演符合民眾期待的角色，第一個就是議員要扮演好監督市政的角色，好的政策全力支持，但不好的政策、浮編的預算該刪則刪、該減則減，這是做為一個民意機關最重要的職責。

戴錫欽說，他參與政治即將來到20個年頭，今年將邁入第6屆議員，初衷就是怎麼樣扮演好政治工作，特別是他是一個完全沒有任何傲人背景的人，若他我能代表國民黨角逐議長角色，也代表國民黨從早期的威權政黨快轉到解嚴開放後的民主政黨，到最後可能會更加接地氣，成為一個庶民政黨，具有時代性的意義，他也樂於扮演這樣的角色。

戴錫欽期許，不管登記多少人，大家共同爭取黨內議員同志的支持，循黨內遊戲規則做公開透明的競爭，而透過年輕世代的爭取，建立良性競爭，這對國民黨而言是正面的循環，對台灣政治也是好的循環，只有加速世代交替，把理念說清楚，充分公開所有議會的議事運作，以身作則，才能扮演好督促蔣萬安團隊做好市政工作的角色。

戴錫欽說，若明天的第一關能順利出線，那所有各黨派的議員也都是他們爭取的對象，這是做為一個未來可能成為議長或副議長的人必須做的基本功，議會就是一個大家庭，必須符合民眾期待，問政功力必須非常到位，才對得起市民所投的神聖一票。