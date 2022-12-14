眼見台北市長當選人蔣萬安即將上任，社子島自救會14日召開記者會呼籲蔣萬安收拾台北市長柯文哲留下的「爛攤子」，不只要撤銷生態社子島開發案，也得傾聽當地區民意見，重擬更細緻的都市計畫，更要拿出魄力解除禁建令。

柯文哲過去為處理社子島爭議，2016年透過i-Voting邀請民眾投票決定社子島開發方向，最後是方案二「生態社子島」獲得3020人支持，將以區段徵收方式推動。自救會發言人李華萍指出，柯市府當初展示的投票範例已經先在「生態社子島」欄位蓋章，完全是誘導居民投下方案二。儘管最後高達4000多位居民連署反對該案，柯市府依然宣稱有8成同意，根本是不斷碾壓民意的詐騙集團。

台北大學都市計畫研究所副教授廖桂賢則指出，柯文哲推行生態社子島犯下2個致命錯誤。首先，社子島居民長期受限於禁建令，而不能修繕房屋、改建，加上過去市府疏於管理，導致當地環境破舊且遭到污染，這些問題並不會隨著開發案執行而解決。其次，柯文哲推行該案一路踩油門，沒有與居民做好溝通，至今無法通過內政部審查，柯市府完全是欲速則不達，提醒蔣萬安應審視並改善上述錯誤。

台灣大學建築與城鄉研究所康旻杰也認為，柯市府用iVoting決定社子島開發方向相當草率，呼籲蔣萬安擱置生態社子島，重啟與居民、民間團體對話平台，研擬不同替代方案。

環境法律人協會秘書長郭鴻儀並控訴，柯市府處理社子島開發案沒有程序正義，只有急就章地「跑程序」，希望身為律師的蔣萬安不要顢頇硬幹，重新擬訂公平合理的都市計畫。

社子島自救會強調，解除社子島禁建令、保存既有9大聚落，讓社子島居民原地改建、房屋就地合法，是社子島居民最大共識，呼籲蔣萬安撤掉生態社子島方案，解除當地禁建令。

另外，李華萍提到，高雄捷運員林線同樣有地主反對區段徵收，相較柯文哲，高雄市長陳其邁反而釋出極大善意，同意將反對區段徵收的地段移除於徵收範圍之外，盼蔣萬安仿效陳其邁處理社子島爭議。