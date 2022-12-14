農業局長蔡精強說，台中市農產品經過盤點，目前只有東勢的茂谷柑每年銷售大陸200噸，其他農產品都沒銷售至大陸，受到影響較小。(陳世宗攝)

台中市農產加工加值研發成果發表會，今天在弘光科技大學舉行。(陳世宗攝)

兩岸經濟牽一髮而動全身！大陸無預警禁止台灣多項食品進口，對全台各縣市造成衝擊。台中市農業局長蔡精強14日強調，台中市農產品經過盤點，目前只有東勢的茂谷柑每年銷售大陸200噸，其他農產品都沒銷售至大陸，受到影響較小。

台中市農產加工加值研發成果發表會，今天在弘光科技大學舉行，中市府農業局長蔡精強和石岡區農會、外埔區農會總幹事等人參加；產官學合作共同為台中市農產品開發出4項產品；藉此廣為宣傳由芋頭及柑橘加工製成的新產品，並鼓勵民眾踴躍訂購，一同體驗台中好滋味。

媒體問大陸最近禁止台灣多項食品進口，對台中農產品是否造成嚴重影響？蔡精強表示，目前經盤點台中市只有東勢茂谷柑銷往大陸，每年約200噸，其他農產品幾乎都不銷中國大陸，相對影響較小。

蔡精強指出，台中市茂谷柑現在規畫銷往加拿大和東南亞市場，幫農民調整和擴大市場通路，市府也會加強輔導農民；像今天的農產加工研發成果，農產品透過加工開發，可銷往日本、甌洲，甚至行銷到全世界等，實質增加農民收益。