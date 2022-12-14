今年入冬首波寒流周末報到，且天氣既冷又濕，讓人想吃些食物暖身，營養師表示，老薑、辣椒、黑胡椒、薑黃、大蒜、韭菜、熱紅茶、濃度70%以上的可可、肉桂等食物能幫助提高代謝力，讓身體暖和。她並提醒，酒精、濃咖啡等反而容易使手腳冰冷，民眾別拿來當驅寒的飲品。

營養師高敏敏在其臉書粉專上表示，冬天要注意保暖，在飲食方面，她分享9種能幫助產熱爆汗的食物，並有助於提高代謝力，養成燃燒體質。

1. 老薑：含有豐富的薑烯酚，可使身體暖和。

2. 辣椒：內含辣椒素可刺激血液循環，但腸胃道敏感者不要空腹吃辣。

3. 黑胡椒：內含的胡椒鹼可驅寒保暖，且能幫助抑制脂肪合成。

4. 薑黃：薑黃素助身體產熱、提高代謝力，且還有豐富的鐵質，可以促進血液循環。

5. 大蒜：蒜素助促血液循環、增加代謝力。她建議，將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，平時也可以將大蒜融入料理中，例如蒜頭雞湯、炒菜放入大蒜。

6. 韭菜：韭菜屬於辛香食材，可幫助血液循環，另外有心血管疾病、高血壓的人也適合吃韭菜。

7. 熱紅茶：茶黃素能促進能量代謝、維持體溫，曾有研究指出，當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢，亦即能維持比較長的體溫。

8. 可可含量70%以上的巧克力：巧克力雖然屬於甜食類，但70%以上巧克力添加的糖較少，可可多酚能保持身體循環力，且另有咖啡因和類黃酮、可可鹼，類黃酮增加大腦血流量，可可鹼則可協助調節情緒。

9. 肉桂：肉桂醛幫助身體產熱、提高體溫，也能促進身體代謝。

至於許多人習慣天冷喝酒暖身，或喝濃咖啡來驅寒，高敏敏表示，前者會造成血管擴張，一開始喝下肚雖暖，但退酒會更冷；而保暖喝濃咖啡，也容易導致血管收縮、手腳更冰冷。