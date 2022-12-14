郭再欽請辭民進黨中執委，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為，現在才切割已經太晚，效果不大了。（洪榮志攝）

涉及台南學甲爐碴案被起訴也被捲入學甲88槍槍擊案的郭再欽請辭民進黨中執委，市長黃偉哲表示，尊重黨的機制及個人意志，「我們不方便代答」。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為，現在才切割已經太晚，效果不大了。

黃偉哲還說，針對爐碴問題，台南市政府不管是誰擔任市長，只要有違法的事，無論關係親疏遠近，是什麼樣的關係，任何人只要有違法，就應該受到相關調查。

黃偉哲認為，市府環保局對此案已經採用最高標準開罰，還勒令相關業者清除填滿的爐碴，甚至架設直播，讓關心的民眾都可以上網去看。目前埋藏在魚塭的爐碴已經清除掉，至於工業土地或其他部分的爭議，因為司法還在進行相關調查，他尊重司法調查。

蔡育輝強調，此一做法明顯是要棄車保帥、進行切割，希望讓民進黨推出的人選形象好一點，但是已經太晚了，時機已來不及，如果在檢察官還沒有起訴之前，效果會比較好，現在效果不大了。

蔡育輝還希望檢察官查清楚郭再欽的不法所得，有沒有用在本屆及下屆議長選舉上，以及郭再欽靠政商白道的關係，背後是否涉及市府工程，不是只有爐碴及太陽能工程，也要清查有無涉入市府工程，「黑金邪惡帝國在台南市建立這種形象，恐怕會影響以後的市長及總統選舉」。