據香港《星島日報》報導，得益於近期相關出行利好政策的優化，航空市場對前景信心大增，大陸多家航空公司陸續表態，國內客運回暖，計畫加大運力投入。

吉祥航空表示，日均航班量將恢復至2021年同期水平，預計12月中下旬起，全面恢復包括廣州、貴陽、成都等多個大陸國內重點城市的航班規模，預計每日平均航班量增至近250班，已基本達到2021年同期水平，並會推出國內、國際包機服務。

中國東方航空方面，國內航班量連日來呈連續迅速上漲態勢，12日國際國內總航班量達1421班次，其中國內航班量達1379班次，相較12月1日的國內航班543班次，增長超過150％；當日東航運輸旅客近14萬人次，相比月初增長近140％。這是自暑運後，東航航班量受疫情反覆影響持續陷入低谷後迎來的快速回升期。

東航表示，正就航班恢復有關工作，加快對接和準備，及時研判風險，不斷優化措施，高效統籌疫情防控、運行安全和行業恢復發展。

隨著疫情防控措施進一步優化，大陸國內民航市場客流快速恢復，12月以來，多家航空公司稱其國內航班量呈環比倍增。