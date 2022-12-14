投行摩根士丹利最新報告顯示，在大陸經濟重新開放之際，投資者對大陸資產的持倉仍然很低，股市和外匯市場尚未完全消化復甦的影響。

香港信報報導，摩根士丹利指出，大陸限制措施的快速放寬和Omicron的傳播性顯示，感染數量近期可能大幅上升，潛在的感染可能在春節前後達到高峰。不過，決策者協調一致採取行動全方位促進增長，再加上新冠重症或致死率的下降，意味著限制措施可能不會收緊。

摩根士丹利維持對MSCI中國指數「增持」評級，對亞洲／新興市場股市整體持看漲立場，預計未來將進一步上漲。摩根士丹利重申對陸股的「增持」立場，預期隨著2023年盈利的強勁復甦將進一步上漲。

摩根士丹利調高大陸2023年GDP年增率的預測，預計快速的重新開放和政策的繼續放寬將促進經濟增長。摩根士丹利把2023年GDP年增率預測從5％上調至5.4％，預計到2023年第一季末，人員流動和經濟活動將恢復至2022年6月、7月的水準，然後在2023年剩餘時間繼續恢復至高於疫情前水準。