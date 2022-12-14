KPMG安侯建業13日發布《2022台灣CEO前瞻大調查》，在影響台灣企業的前五大風險中，以「監管法規風險」占22％成為第一名。對此，國發會主委龔明鑫今（14）指出，有關法規鬆綁中的ESG部分，政府會有輔導團在輔導企業。

根據調查結果，面對即將到來的2023年，影響台灣企業主要有五大風險依序是監管法規風險22％、環境氣候變遷18％、新興/顛覆性科技風險16％、數位網路安全12％、屬地主義風險8％。

在影響台灣企業的前五大風險，KPMG主席陳俊光說，「監管法規風險」躍升為第一，顯示2022年因應地緣政治與企業發展，全球各國監管法規力道不斷增強，變局也非常多，例如，ESG永續經營與淨零排碳規範，由過去倡議直接入法，又如美國《晶片法案》影響半導體產業生態系的改變，還有ISO資訊安全認證、國際金融財稅法遵、新興科技的相關法規等，都使企業在國內外的營運風險逐漸提高，成為企業聲譽與財務上的隱憂。

立法院14日舉行聯席會議，立委楊瓊瓔就質疑，針對企業經營五大風險，企業都很擔憂，國發會有甚麼應對？她也說，希望國發會可以藉由各種方式宣導，讓企業了解，更要協助企業，並透過各大媒體讓企業不擔憂。

龔明鑫表示，有關於法規鬆綁，尤其ESG部分，金管會、各部會都有協助企業從事符合ESG相關規範，上市上櫃公司都有相關規範，且不會只有規範，政府會有輔導團輔導。