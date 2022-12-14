自行車廠巨大（9921）通知供應商延後票期45天的消息進展第二天，業界攤開巨大財報後坦言，巨大事件就是當年宏碁歐洲事件的翻版，而且不僅僅巨大一家的突發事件，而是台股上市櫃公司第四季到2023年必須面對的會計問題，應收帳款、庫存金額、應付帳款都高得嚇人，只差在選擇在哪一季提列虧損，主動面對現實。

巨大第三季庫存金額高達374.9億元，比去年同期第三季258.7億元，多出了116.2億元，應收帳款達176.44億元，也比去年同期第三季130.45億元，高出45.99億元，在高庫存、高應收帳款的雙重壓力，凸顯出歐洲地區客戶財務及市場需求恐有未爆彈。

市場法人認為，巨大事件是2011年6月宏碁歐洲事件的翻版，只是宏碁當年主動提列庫存的損失，巨大則朝著財務操作進行，希望展延票期45天，但鉅額的高庫存，遲早得認列虧損。

當年的宏碁歐洲事件，是宏碁主動認列歐地區過高的通路庫存，以及潛在的應收帳款，當季認列1.5億美元，等於當年度的43.5億新台幣的損失，單季EPS-2.57元，也重傷宏碁營運。

以敦泰為例，第三季主動打掉了24.97億元存貨跌價及呆滯損失，第三季底庫存金額還高達70.64億元，比去年同期24.93億元激增45.71億元，第三季EPS-13.57元，賠超過一個股本。

華碩早已逐季認列庫存跌價損失，但第三季庫存金額還有1,852億元，比去年同期1595億元，增加257億元。

市場法人認為，巨大事件並非台股唯一，而是全面性的問題，第三季嚇人的庫存金額、應收帳款、應付帳款，將是未來幾季需面對的，台股仍有未爆彈。