清大材料工程學系教授周卓煇說明如何透過查表，快速知道檯燈可閱讀時間。（王惠慧攝）

這項「一個測定視網膜可容許照光極限的簡易方法」日前也已經獲審查核准，刊登在國際期刊《Heliyon》。（清大周卓煇教授實驗室提供／王惠慧新竹傳真）

家長經常為了要幫孩子選擇何種檯燈而煩惱不已，清大材料工程學系教授周卓煇不藏私，公布可允許閱讀時間對照表，只需了解檯燈光通量和色溫，不需要用光譜儀，就可以知道檯燈適合閱讀且「護眼」的時間，這項方法也獲審查核准，刊登在國際期刊《Heliyon》。

有許多家長想要知道，買給孩子用的檯燈到底可以看多久不傷眼？周卓煇長期提倡護眼重要性，他說一般而言，可以使用藍害量化光譜儀實際量測，然而因光譜儀造價不菲，可以到實驗室實測的人少之又少。

因此，他想到可以透過簡單的方法，讓民眾只要知道檯燈規格，就可以輕鬆了解可閱讀時間。舉例來說，檯燈如果是亮白光，有400流明（lm）的光通量及5000K的色溫，對照表格後可知這座檯燈，可閱讀而不傷眼的時間是12分鐘；如果是400流明光通量、1800K的色溫的亮燭光，則可看書380分鐘。

周卓煇也找來家長在現場使用檯燈閱讀，並實際量測燭光檯燈可閱讀時間。周卓煇指出，透過這項方法可以了解現有檯燈，可以讓民眾了解，在多長的時間內辦公或看書，就可以避免光照視網膜炎的發生，也可幫助民眾選出實用而護眼的檯燈。

周卓煇指出，由於一般白光檯燈，可以讓人看書的時間，遠小於30分鐘，而顯得不實用，根據這個方法可以找到，安全觀看1、2個小時，甚至8個小時的檯燈。

這項「一個測定視網膜可容許照光極限的簡易方法」，日前也已經獲審查核准，刊登在國際期刊《Heliyon》。周卓煇也說，家長若想知道孩子的檯燈可以看書多久的家長，可以按照這個方法來估算。若還不放心，也可以將孩子的檯燈，帶到實驗室來實際測量。

「這會是快速幫助全球，特別是台灣孩童，保護眼睛的有效方法，」周卓煇說，發明這個檢疫方法並公諸於世，目的是希望全球的家長，可以自行判斷，如何正確的幫他們的孩子，選擇「護眼」的檯燈，也能了解適當的看書時間。