美女主播張齡予，上個月剖腹生下兒子「小班長」，升格為人母的她經常在臉書分享育兒經，不過近來育兒過程似乎遇到難關，讓她無奈表示：「一個不小心就會產後憂鬱」，讓眾多網友感到不捨。

張齡予表示身為新手爸媽由於沒什麼經驗，顧起小孩總是手忙腳亂，只能結交「媽媽友」交流經驗，彼此指點迷津，尤其從小孩出生後，便要展開各種後續追蹤，像是「母奶有沒有、要餵不要餵」、「不餵怎麼退奶、退奶對小孩可以嗎」，即便身邊有很多資源及媽媽們的支持，有時候情緒仍難免崩潰，這才知道對於養小孩的想像「太過天真」，甚至稍不小心就會引發產後憂鬱。

張齡予坦言產後容易有無力感，畢竟養小孩跟學業事業挑戰不同，不是努力就能夠突破，由於常常睡不飽導致精神力下降，這時就容易自責做不好，也藉此分享醫生媽媽朋友的至理名言：「我是理智派的，雖然自認還算吃苦耐勞，但能合理輕鬆的時候，我不要累自己，愛孩子不一定要把自己綁住」，接著強調：「若一直要勉強自己，就容易引發產後憂鬱」。

張齡予與網友分享育兒過程遇到的關卡。(張齡予臉書)

張齡予表示要有快樂的媽媽，才會有快樂的小孩跟家庭，無論怎麼選擇，小孩需要的愛與陪伴是最重要的，但先決條件是要有健康、情緒跟生活品質都平穩的母親，接著向同樣在育兒路上的媽媽們喊話：「我們一起在育兒路上繼續努力」，對此，網友紛紛留言打氣：「放開心這是新手父母會碰到的事，好好休養才是正事」、「世上父母心，育兒疼兒是天性」。