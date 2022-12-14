克羅埃西亞14日交手阿根廷，連續2屆打進世界盃4強，克羅埃西亞的實力不容小覷，不過阿根廷最終達成了正規時間贏下比賽的任務，避免讓克羅埃西亞將戰局拖進最擅長的延長賽，儘管無法再次獲得挑戰冠軍的機會，但賽後克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalić）不失風度恭賀對手，還為阿根廷主將梅西（Lionel Messi）獻上擁抱。

阿根廷率先靠著12碼罰球先馳得點，只不過克羅埃西亞眾將對於判決相當不服氣，連隊長「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）也痛批主裁判歐薩托（Daniele Orsato）是個「災難」，達利奇則認為該次判決確實有討論空間，但也不需過於糾結，「我們掌握了球權，卻沒能創造出機會，我不會怪罪裁判，不過第一個進球確實讓比賽氣勢導向了他們。」

此戰梅西貢獻1進球、1助攻，驚人表現讓達利奇相當佩服，甚至在梅西正要接受訪問時，達利奇還主動獻上了擁抱，隨後說道：「非常恭喜阿根廷進入冠軍賽，有時候運氣會眷顧你，有時也會離你而去，這就是足球比賽，我們沒有什麼可以抱怨的了。」

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8強賽淘汰掉奪冠熱門巴西，克羅埃西亞這趟世界盃之旅已經算是相當成功，達利奇也證明了自己優異的執教功力，接下來克羅埃西亞將備戰季軍戰，對手將會是法國及摩洛哥的敗者。