連俞涵在《師大公園地下社會》，詮釋書店老闆娘。（阿榮影業提供）

改編自作家林峰毅同名暢銷小說的影集《師大公園地下社會》，日前正式開拍，繼公布李玉璽、陳零九、吳思賢3男主角之後，再曝光姚愛寗、郭書瑤、連俞涵3位劇中具備無懼、勇敢特質的堅強女力陣容；郭書瑤將化身「最美女戰神」，她為此特別學習武術鏡頭，戰鬥值爆表！姚愛寗則飾演北漂築音樂夢女生，連俞涵詮譯書店女老闆，與她文青形象相當符合。

《師大公園地下社會》講述一群熱血年輕人步步捲入社會事件，在前途迷惘、追求夢想之中蛻變堅強的自我。姚愛寗將扮演樂團女主唱，角色率性、做自己，又跟一群樂團夥伴為夢想前進的模樣，一直是她很嚮往的女性角色，因此決定接演，她拜讀完原著小說後發現：「我的角色她很明確看見自己的道路，也很義無反顧往前，每件事情很努力地把它做好，都跟這幾年的我很像。」劇中北漂追夢的經歷也跟她本人類似，「我也是從高雄上來台北，很能理解剛上來那種徬徨、對這個地方的陌生感，當時只要有人對我伸出援手，就覺得對方是個好人」。

姚愛寗在《師大公園地下社會》挑戰樂團女主唱。（阿榮影業提供）

郭書瑤顛覆以往角色形象，飾演女打仔，她表示原本就對武打戲非常有興趣，「很少有女性角色以打戲為主，之前很想學鏡頭武打，在疫情前，本來還安排了要去海外學語言跟鏡頭武術。」她劇中動作戲爆多，透露拍攝一星期竟然都沒有別麥克風，「角色封閉自己的孤僻這點，某程度跟我很像」。

談到拍動作戲會不會害怕受傷或破相？郭書瑤倒是一點都不擔心，敬業掛保證，「我們有專業指導，加上我很注重不能讓受傷耽誤正戲，所以我盡全力不讓自己受傷。」話鋒一轉戰鬥值爆棚：「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧？！」

連俞涵繼《茶金》後，在《師大公園地下社會》將飾演「末日書店」老闆娘，她搞笑說：「很久沒有演出現代的角色，很期待！」她原本就很喜歡原著出版社出的書籍，沒想到有機會可以變成影像作品，十分開心可以參與。真的曾在書店工作過的她將飾演李玉璽的姊姊，她形容這角色很堅強，「是個很有韌性也很念舊的人，失去父母之後，一個人支持起一個家、一間書店。」和李玉璽有大量對手戲，她搶先賣關子：「我們會在角色中好好相遇。」

《師大公園地下社會》由阿榮影業製作，由曾以《花甲男孩轉⼤⼈》入圍⾦鐘獎戲劇類節⽬攝影獎的林正忠執導，幕前幕後集結堅強金獎陣容，主要演員李玉璽、陳零九、吳思賢與姚愛寗、郭書瑤、連俞涵將會擦出何種火花令人期待。