今年入冬首波寒流將在周末登場，屆時北部最低溫恐降到4度，連較溫暖的南部也可能出下10度以下的低溫。一名網友忍不住回憶起2016年的霸王寒流，直呼當年真的冷到不行，戴著手套考學測還是冷到發抖，而且許多地點都傳出飄雪的消息，真的很難忘，引起網友討論。

一名網友在PTT上發文說，這個周末恐有霸王寒流來襲，北部預計降至4到5度，連平常天氣較暖的南部也可能降到10度以下，讓原PO忍不住回想起2016年的霸王寒流，當年他還在拚學測，戴著厚厚的手套寫字手都還是會冷到發抖，不知道大家對當年的那個寒流是否還有印象？

2016年的霸王寒流來襲，新北市新店區也下雪了。（資料照／讀者提供）

不少網友點頭直呼，那年幾乎有半個台灣都在下雪，除了高山以外，許多海拔不到1000公尺的山也飄雪，甚至部分平地也都有傳出下雪的消息。「總統府前也有飄雪」、「市區有下霰」、「超級冷，新北市區飄雪」、「 跑去內湖追雪，碧山巖只有0度」、「那年很多人開車上山追雪」、「平地下霰還拿雨傘去接」、「文化大學飄雪」、「一群人去華梵大學塞車賞雪，前所未見」。

2016年霸王寒流，宜蘭礁溪佛光大學下雪。（資料照／讀者許小姐提供）

另有網友分享說，2016年霸王寒流來的時候，他在家裡吃薑母鴨，當時想把沒吃完的部分放到冰箱裡面保存，媽媽看了一眼卻說，陽台現在的溫度比冰箱的冷藏溫度還要更低，乾脆把整鍋沒吃完的薑母鴨放陽台就好。