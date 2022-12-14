43歲傅小姐曾接受中醫調理，3年前順利生下第一胎，但後來遲遲無法再受孕，她二度接受治療，使用滋腎陰，補腎陽中藥，不但順利受孕，還懷了一對龍鳳胎且平安生產，小寶寶已3個月大，傅小姐14日與先生帶著兩個寶貝到醫院切蛋糕慶祝，感謝醫師讓他們再現「生機」。

傅小姐因背負傳宗接代的責任，40歲了仍未受孕，她壓力極大，而求助台中豐原天寶中醫診所，經過院長林襄穎中藥調理3、4個月後，順利懷孕且產下一位女寶寶，後來仍持續進行中醫調理，3年期間曾懷孕3次，但頭二次不慎流掉，這一次不僅順利懷孕，而且還是龍鳳胎。

林襄穎指出，傅小姐是中醫所謂腎陰陽兩虛體質，這是許多女性不孕患者常見體質，再加上已43歲，所以卵子品質老化，且卵子庫存量（AMH指數）也偏低，此時要懷孕必須用滋腎陰，補腎陽中藥包括熟地黃、山藥、山茱萸、菟絲子、巴戟天、枸杞子、肉蓯蓉等。

林襄穎表示，不同於男性，女性生育期是很有限的，35歲前最適合也最容易懷孕，但現代社會女性晚婚，有的人則是第二春，這些患者通常年齡已40歲以上，想要懷孕就必須加倍努力認真配合服用中藥，所以40歲以上不孕患者，包括晚婚、第二春、卵子庫存量太低、做試管卵數太少，甚至根本取不到卵等，這些患者都可尋求中醫協助。

林襄穎提醒，女性想要懷孕最好還是趁早，因為根據統計，43歲女性即使做試管其成功率僅6％；尤其卵子庫存量AMH指數若小於0.3，試管成功率連5％都不到。對於大齡女子，晚婚或第二春都不是她們所能控制的，倘若真的面臨高齡又想懷孕的狀況，尋求中醫治療也是一個很好的選擇。