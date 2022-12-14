在悍創運動行銷及立法委員高虹安國會辦公室居中協調下，經新竹市政府正式發函，同意美國職棒大聯盟派團隊來台，針對2023年WBC世界棒球經典賽是否於新竹棒球場舉辦，為相關賽事進行場勘，並於14日順利完成相關場勘行程，經典賽相關賽程有望在「風城」也看得到。

準新竹市長、立法委員高虹安表示，希望爭取國際賽事進駐新竹，將整修過後的新竹棒球場帶來更多高規格比賽，是她上任新竹市長後會持續努力的事情，如今看見一絲曙光，希望帶給新竹市民、乃至於全台灣棒球迷好的觀賽體驗，更盼世界能透過WBC看見台灣、看見新竹。

美國職棒大聯盟場務專家庫克（Murray Cook）感謝高虹安及新竹市政府團隊給予機會，在新竹棒球場進行賽事評估，同時對於改善小組的投入表達正面肯定，並就細部項目微調提供專業建議，庫克指出，新竹棒球場是有潛力的球場，看過球場之後會提出報告給大聯盟及球員工會了解整體狀況，也將提出計畫讓新竹棒球場在接下來的兩個月內能針對重點調整，符合WBC官辦熱身賽的場地需求。

此次場勘團隊由美國職棒大聯盟場務組、悍創運動行銷、立委高虹安辦公室、中華職棒大聯盟、新竹市政府、中華民國棒球協會、球員工會、龍來球場股份有限公司等單位組成，主要由新竹市政府說明施工期程，針對內、外野紅土，草地、排水系統重點說明，大聯盟場務組就賽事場地規格做重點查看，初步場勘完後大聯盟場務組對於是否能在新竹棒球場舉辦經典賽官方熱身賽保持樂觀，將在12月底前確定經典賽官辦熱身賽所有場地。