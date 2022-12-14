大宇資(6111)第4季業外認列仙劍奇俠傳IP約6億多元，貢獻EPS可達7元，法人估計，大宇資今年全年獲利上看一個股本。在遊戲部分，今年下半年推出4款單機遊戲，其中3款單機遊戲，預計明年推出6款以上單機遊戲，未來大宇資將以開發單機遊戲為主，並進行全球發行，由於手機及線上遊戲競爭激烈，過去大陸市場也難以切入，網路遊戲未來都將採取授權。

大宇資今年6月推出《仙劍客棧2》、8月《女鬼橋-開魂路》、9月《Sea Horizon海平線》，都是自製單機遊戲，且製作成本低，每款都可以獲利。董事長涂俊光指出，目前有7個團隊在開發單機遊戲，未來將持續開發單機遊戲，也向外投資單機團隊，並代理單機遊戲上市，預計明年至少6款遊戲上市，維持1到2個月推出一款遊戲。

子公司部分，涂俊光表示，合正明年要轉型，預計以併購或投資快速成長，另外，全達往第三代半導體方向發展，但整體而言，電子業普遍對明年看法保守，對這兩家公司營收會有影響。

轉投資的安瑞-KY今年第3季每股仍虧損0.93元，不過，第4季會處分虧損子公司，該子公司影響安瑞的虧損一個月約30萬美元，處分後明年將不會拖累公司獲利。

安瑞-KY在印度、非洲表現不錯，2023年公司原本地端以推展新地區為主，同時推動雲端及SAAS訂閱制服務，台灣會開啟研發雲端服務，並將安瑞海外軟體技術移植台灣。