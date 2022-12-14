據消息人士透露，蘋果正準備最快明年底開始，在歐盟地區允許iPhone和iPad用戶可以使用其它的App商店，以符合新的歐盟競爭法規定。

彭博率先報導該消息，蘋果計畫進行改革，讓用戶可以在不使用蘋果自家App Store之下，搜尋和安裝Apps。

但是蘋果尚未決定採取其它符合歐洲法律的措施，例如允許用戶使用蘋果以外的支付系統。如果允許其它支付工具，蘋果可能無法收取在App Store購買的30%佣金，損失將達數十億美元。

蘋果如果開放App商店，代表此將威脅蘋果快速成長的服務業務，但是競爭對手必須說服用戶，放棄蘋果聲稱的安全又簡單的自家商店服務。如果蘋果選擇開放，包括微軟、Meta、亞馬遜等擁有自家Apps商店的公司，可能在銷售上會獲得成長。

歐盟的《數位市場法》(Digital Markets Act；DMA)預計在2024年中旬生效，該法律要求大型科技公司對競爭者開放其系統，以增加消費者的選擇。否則，該法律所形容的「守門員」(看管入口的大型科技企業)將面臨全球營收10%的罰款。

該iPhone製造商曾表示，如果允許用戶繞過App Store進行下載，將讓用戶有安全和隱私權的風險。但是遊戲製造商Epic Games反駁說，這些憂慮都是多餘的。