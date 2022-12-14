中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增1萬7549例本土個案，本土已連6天升溫，指揮中心表示，今日新增的病例數較上周三多855例，增加約5.1%。另外今增114例境外移入，是自10月1日起、75天以來的新高，另確診個案中新增37例死亡，其中一名死亡個案為20多歲男性，曾接種1劑疫苗，6月初因白血病住院治療，11月10日因發燒PCR採檢確診，使用倍拉維、瑞德西韋等藥物治療，仍不幸於12月4日死亡。

今日新增的病例數較上周三增加855例，增加約5.1％，也是連續第6天病例數較上周增加。指揮中心發言人莊人祥分析，前幾天有上升到8％，今天則是較上周同期上升5％，後續還需要再觀察，預期本周會持續上升，但要持續觀察才知道。

指揮中心表示，今日新增之1萬7549例本土病例，為8098例男性、9439例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3195例)，臺中市(2,236例)，桃園市(2008例)，高雄市(2001例)，臺北市(1774例)，臺南市(1361例)，彰化縣(845例)，新竹縣(644例)，新竹市(531例)，屏東縣(493例)，苗栗縣(457例)，雲林縣(353例)，嘉義縣(282例)，南投縣(261例)，花蓮縣(231例)，基隆市(221例)，宜蘭縣(212例)，嘉義市(202例)，臺東縣(107例)，金門縣(94例)，澎湖縣(40例)，連江縣(1例)。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為17例男性、20例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月11日至12月10日，死亡日期介於7月16日至12月11日。

指揮中心表示，今日新增1例特殊死亡個案，為20多歲男性，接種1劑COVID-19疫苗，具血液疾病；6/3起持續住院接受血液疾病相關治療，11月10日因發燒檢查PCR陽性確診，給予口服抗病毒藥物倍拉維5天治療後，因肺炎併呼吸窘迫再給予瑞德西韋等藥物治療，不幸因病況惡化於12月4日死亡，死因為新冠肺炎併敗血性休克、白血病。

指揮中心說明，今日新增114例境外移入個案中，為53例男性、61例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(4例)，越南(3例)，阿拉伯聯合大公國(2例)，土耳其、中國、美國、泰國、新加坡及韓國(各1例)移入，另99例感染國家調查中。入境日期介於今年11月13日至12月13日。