副總統賴清德今天登記民進黨主席補選，前立委郭正亮表示，賴清德這次無論是黨主席還是2024，一定是全力以赴，不讓別人有「做掉他」的機會。但蔡英文總統仍握有政權及各種資源，「政權永遠都高於黨權」，她不會因此跛腳，而賴若想勝選2024勢必得整合各派系，也不可能與英系「對著幹」。

郭正亮今天接受資深媒體人黃光芹的節目專訪表示，民進黨主席補選，以目前的狀況來看，賴應該會是同額競選，因為新潮流和鄭文燦等人基本上已經整合了，本來正國會的林佳龍也有意出馬，但因為賴要選，所以林佳龍就不堅持了。

賴清德之前遲未宣布，郭正亮認為，基本上，賴大概有兩個考慮，第一個是以2019年的經驗，英系對他不太信任，「簡單講，這個叫做，對『蔡英文的不放手』不放心」。

第二個，他說，賴清德2024年就已大約65歲，所以這次他是全力以赴，不讓別人有做掉 他的機會，民進黨目前的氛圍必須做徹底的敗選檢討，讓老百姓眼睛為之一亮，但現在出來的檢討的結果卻是這麼弱。

他說，這些早在賴清德意料中，賴若當黨主席，人家就會期待他要端出牛肉，端出黨的改革，但既然萬事不具備，就不如自己出手。

郭正亮指出，如果鄭文燦未遭遇「論文門」事件，依照原訂規畫選黨主席，賴清德可能就不一定要出來選，現在事情的發展，讓賴嗅到了氛圍，大家對民進黨期待很大，因此他必須要出面改革來提振民心。

外界質疑賴清德是否至此「定於一尊」，蔡 英文會跛腳？對此，郭正亮表示，總統的權力還是一把抓，賴清德畢竟已經跟小英交過手，當然知道自己也是要小心翼翼，不能造成分裂，否則賴也當選不了。

他說，總統有很多籌碼，包括內閣人事，而且目前黨中央權力核心的中常會、中執會並沒有改組，這些權力結構仍是以小英為主，賴作為一個「陽春黨主席」，未來當選要漸進的講自己的政策主張，仍必須各部會配合，因此他還是得戒慎恐懼，與小英維持一個良好互動的狀態。

郭正亮強調，2024年萬一賴的對手是新北市長侯友宜，將是一場很激烈的選舉，賴清德一定要完全整合各派系才有勝算，因此賴不會想造成派系衝突。可預期未來他也不會像過去的黨主席蔡英文一樣「定於一尊」，重要議題還是會召集各派系談，要大家都能心服口服。

此外，他說，「政權永遠都高於黨權」，政權擁有所有的資源，「中常委如果沒有政權，誰要當？」未來就算是部長出錯，鍋也是賴要去背，因為要選總統的是賴清德，不是小英，不能與她「對著幹」。