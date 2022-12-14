新北市議員蔡淑君四度連任，近期卻爆出賄選，她涉嫌在選前與建設公司合作，幫選區多處社區做鋪設地磚、修剪花木等修繕服務，涉嫌違反選罷法102條，新北地檢署本月9日指揮新北市調處兵分多路搜索，並在同日帶回蔡女、董姓建設公司業者，複訊後諭知蔡女、董姓業者分別以100萬、50萬元交保。

對此，蔡淑君提出三點澄清，第一、這是歷年來做社區服務的「慣例」，盡民代義務協助陳情的民眾，找尋方法來處理自身難以解決的社區事務，而非選舉年才會進行。

第二、服務處請來居中幫忙的建商或廠商，他們自行吸收工程費用，服務處與她都沒有額外代墊或是幫社區付費，純粹是廠商基於服務地方的信念及做口碑，無任何不法對價。

第三、她自信清白、做事坦蕩蕩，問訊中已出示相關對話證據，佐證自己上述所言非假，公道自在人心，絕無涉及團體或機構期約或交付任何財物，來行使選舉投票，請司法明鑑。