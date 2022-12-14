全家發布重訊，證實國泰金董事長蔡宏圖以萬寶開發名義入股全家，取得股權將近20％。

泰山賣掉金雞母全家股票，處分金額高達81億元，而神秘買家今日浮現，全家下午公告，蔡宏圖旗下的萬寶開發以鉅額交易的方式取得全家股票4萬3300張，股權將近2成。