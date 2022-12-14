神秘買家揭曉！全家證實國泰蔡家砸81億買走2成股權 13:572022/12/14 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國泰買走全家2成股權。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全家發布重訊，證實國泰金董事長蔡宏圖以萬寶開發名義入股全家，取得股權將近20％。 泰山賣掉金雞母全家股票，處分金額高達81億元，而神秘買家今日浮現，全家下午公告，蔡宏圖旗下的萬寶開發以鉅額交易的方式取得全家股票4萬3300張，股權將近2成。 泰山經營權之爭進入法律戰 公司已收到假處分申請 吳秀梅證實業者須提配方 侯漢廷提4質疑 金車噶瑪蘭酒廠證實了！陸暫停進口名單再增加「這幾項」 #全家 #蔡宏圖 #股權 #證實 #萬寶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全家 今年營收創高可期 04:102022/12/10 證券．權證 內閣不總辭 傳潘孟安接黨祕書長 04:102022/12/09 政治要聞 觀念平台－微型、中小企業之資金管道及上市（櫃）前的試金石 04:102022/12/09 專題周報 《食品股》經營權之爭吵不完 泰山也喊告 07:472022/12/09 財經 陸港觀盤－房企回暖 地產基本面具復甦的有利條件 04:102022/12/14 全球財經 泰山處分全家 金管會查3件事 04:102022/12/09 財經要聞 喬山收購富士醫療器40％股權 達成100％持股 16:232022/12/09 財經 泰山賤賣全家？ 龍邦提假處分 04:102022/12/14 產業特刊 超商深夜不營業！店員無奈貼公告 9千網狂讚：態度正確 09:502022/12/14 生活 陳立芹曬兒時全家福 媽媽驚人美貌曝光 09:032022/12/14 娛樂 ECOCO威弟智慧收瓶機 攜手全家落實環境永續 04:102022/12/14 產業特刊 國泰蔡家買全家近２成股權 04:102022/12/14 財經要聞 超商耍萌 搶攻療癒經濟 04:102022/12/10 時尚消費 《百貨股》全家上月合併營收月減2.55% 本月銷售可期 11:472022/12/10 財經 龍邦痛批 泰山公司派是強盜 04:102022/12/09 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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