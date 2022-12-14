32歲美國女星艾希莉·班森（Ashley Benson）以演出美劇《美少女的謊言》（Pretty Little Liars）爆紅，美艷的外型以及性感的身材讓她在社群平台上擁有高達2349萬的驚人粉絲數。然而人太美也會帶來困擾，近期她控告一名恐怖男粉絲，並申請保護令禁止他接近艾希莉，原因是對方不僅跟蹤與騷擾她，更威脅要吞槍輕生。

女星艾希莉·班森演出許多知名作品，擁有極高人氣的她，長期被一名20歲的男粉絲瘋狂騷擾，在艾希莉·班森的法庭文件中指出，該名粉絲不知是從何得到她的手機號碼，並使用40個不同的電話號碼不停致電給她，企圖令她讓法阻截他的來電。

該名男粉將近1年的時間不斷的騷擾艾希莉·班森，甚至透過艾希莉·班森的社群網站留言與私訊騷擾她，要求與他發生性關係，男粉絲曾試過傳送一條聲音短訊給她，短訊中他不停哭泣，並威脅如果不理他就要飲彈自殺。

艾希莉·班森表示，近期該名男粉的行動變得更加狂妄，竟然透過社群網站，成功追查她家的住址，讓她忍無可忍，採取法律行動。她希望法官禁止他與她聯繫，並遠離她家、工作場合和自用轎車至少超過兩個足球場的距離。

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