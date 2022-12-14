國民黨台北市議員徐巧芯近日表態將爭取參選2024立委，並認為，國民黨已到了世代快速交替的時候，同黨議員游淑慧、鍾沛君、徐弘庭等人，都紛紛表態支持。對此，同黨前立委蔡正元表示，這是「好事一樁」；但也強調，世代交替必須要透過公平競爭進行。

對於徐巧芯喊出要世代交替，藍委費鴻泰喊話，要徐先多想想黨，為黨多做點事。徐巧芯則無奈回應「我為黨想得很少嗎？」並表示，自己從早上一路工作到凌晨2、3點，或許費認為她這樣還不夠，要從凌晨3點延長到凌晨5點，「希望這樣委員可以滿意」。

蔡正元今（14）日在臉書發文表示，雖然時機點有些唐突，但有年輕一代願意出面挑戰年長一代，當然是好事。但也指出，這必須要是很強的年輕一代才行，因為能力等若不如年長一代，光憑年紀輕也沒什麼用，「所以要世代競爭，以證明年紀輕的能力夠」。

蔡正元分析，徐巧芯要挑戰費鴻泰當然是世代交替，但她也必須與費進行世代公平競爭，才能證明自己比費強，而兩人都是在地政治人物，很適合就地進行競爭。蔡正元也坦言，目前國民黨的立委年紀偏高，確實也到了該世代交替的時候，但也應該透過世代競爭產生交替，才能確保生機勃勃的年輕世代出現。