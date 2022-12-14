金鐘影帝吳慷仁又有新劇可以期待了。Netflix台劇《模仿犯》在近日召開記者會，演員群中包含吳慷仁、庹宗華、姚淳耀、江宜蓉、侯彥西等人均出現在現場。而吳慷仁在會後於臉書上曝光一段在後台的開箱影片，裡面卻驚見一個「流血斷掌。」

吳慷仁日前出席新劇的記者會，會後他在臉書上一連曬出多則相關貼文，惟其中一篇開箱貼文，他提醒要大家小心服用，「有小朋友在旁的請陪同一起看」。只見影片中一個紅色禮盒率先出鏡。上面還以驚嘆標誌提醒「打開前請先深呼吸。」而當吳慷仁小心的將緞帶拆開，打開盒子後，裡面放著的竟是一個人的右手斷掌，指甲上還塗著鮮紅色的指甲油。血跡斑斑的模樣讓他忍不住摀嘴驚呼。

原來，這個「流血斷掌」是工作人員送的造型蛋糕，為了他新出演的懸疑劇《模仿犯》宣傳而弄的。對此吳慷仁在摀嘴的同時也不忘幽默回道：「看起來好好吃。」甚至還放聲大笑。

此則影片曝光後，有的粉絲真的被看起來相當真實的斷手嚇到，也有粉絲歪樓，紛紛指出該如何設計才能讓吳慷仁真的被「嚇到吃手手」，留言表示「盒內如果也是恐怖的黑或紅色感覺更恐怖。有沒有附上“草莓醬”（血漿）」、「真的是嚇到吃手手」、「加些血、骨頭才好玩，不過Halloween 收到才好玩。」意外掀起討論。